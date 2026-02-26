Macron nombra como ministra de Cultura a la expresidenta de Versalles Catherine Pégard

Pégard, de 71 años y durante años periodista en la revista conservadora Le Point, sustituye a Rachida Dati, quien el miércoles formalizó su dimisión para centrarse en su candidatura a la Alcaldía de París en las elecciones municipales del 15 y el 22 de marzo.

Más allá de este cambio en el departamento de Cultura, el más significativo, el presidente nombró a otros tres nuevos ministros delegados -que dependen de otro ministro-.

La macronista Sabrina Roubache volvió al Ejecutivo como ministra delegada de Enseñanza y Formación Profesional y del Aprendizaje, mientras que la diputada del grupo macronista Camille Galliard-Minier se convirtió en la nueva ministra delegada de Autonomía y Personas con Discapacidad.

El diputado del partido conservador Los Republicanos (LR) Jean-Didier Berger fue designado ministro adjunto al titular del Interior, Laurent Nuñez.

Asimismo, la hasta ahora portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, asumió también el cargo de ministra delegada de Energía.