Magnate del comercio electrónico chino quiere democratizar la posesión de yates

Liu presentó la iniciativa tras firmar esta semana acuerdos estratégicos con los gobiernos de las ciudades de Shenzhen y Zhuhai, en la provincia suroriental de Cantón, donde la empresa prevé establecer su sede china y construir una base de fabricación de yates, recogió este jueves el diario económico 21st Century Business Herald.

En declaraciones recogidas por el rotativo, el empresario señaló que aunque la marca se posiciona en el segmento de alta gama, el desarrollo de la cadena de suministro nacional y la coordinación industrial podrían hacer que "no sea tan descabellado que los yates se incorporen a miles de hogares, como los automóviles".

Recordó que hace 40 años el automóvil también era considerado un bien "fuera del alcance de la mayoría".

Liu sostuvo que pese a que China ya supera a Estados Unidos en número de automóviles en circulación, el país cuenta con alrededor de 12.000 yates frente a los 13 millones registrados en territorio estadounidense, una diferencia que, a su juicio, refleja un "enorme potencial de desarrollo" en el mercado náutico chino.

El proyecto prevé una inversión de 5.000 millones de yuanes (730 millones de dólares, 617 millones de euros) para competir con fabricantes internacionales y promover el desarrollo de la cadena de suministro local, dado que actualmente más del 90 % de los componentes de yates de alta gama se importan de Europa y Estados Unidos.