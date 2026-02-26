Más de 10.000 ecuatorianos han participado en programas de migración circular desde 2023

Algunos de los destinos son Israel (6.000 plazas en agricultura), España (1.666, en agricultura y salvavidas), Francia (1.200, bajo modalidad 'Work and Holiday') y Estados Unidos (704, en agricultura y servicios).

Solo en los dos primeros meses de 2026, 3.225 empleos se formalizaron en el exterior, lo que representa una "alternativa frente a la migración riesgosa".

Además, se ampliaron nuevos destinos como Italia, Alemania, Canadá, República Dominicana, Hungría y Australia, en sectores como enfermería, mecánica industrial, hotelería, turismo e intercambio juvenil; y en mayo se abrirá un programa agrícola con España que permitiría el traslado de 345 trabajadores ecuatorianos a Almería.

La Cancillería también informó que ha habido un "incremento histórico" en el acceso a becas internacionales, ya que pasaron de 2.046 en 2023, cuando inició el primer mandato del presidente Daniel Noboa, a 41.442 en 2025.

"En 2024 se registraron 17.931 beneficiarios, cifra que representó un incremento significativo frente a 2023, cuando el programa Globo Común reportó 2.046 personas beneficiadas, reflejando una activa articulación de alianzas bilaterales, multilaterales y con el sector privado", indicó el ministerio en un comunicado.

En los dos últimos años se impulsaron varios programas en alianza con el sector privado y solo en el 2025 las misiones del Ecuador en el exterior "gestionaron 40.482 becas provenientes de diversos países y 960 adicionales a través de organismos internacionales".

El 19 de febrero pasado, la Cancillería realizó una mesa de trabajo para actualizar los procesos de gestión de la cooperación educativa y fortalecer la articulación interinstitucional, y ha anunciado la apertura de 53 nuevas ofertas.