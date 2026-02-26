Melania Trump presidirá una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

La presencia de la esposa de Donald Trump en la ONU coincidirá con el inicio de la presidencia estadounidense del Consejo de Seguridad.

"El liderazgo de la Sra. Trump marcará la primera vez que una primera dama estadounidense en ejercicio preside el Consejo de Seguridad, donde los miembros tratan de la educación, la tecnología, la paz y la seguridad", añadió la Casa Blanca en un comunicado,

Se espera que en la reunión participen el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y otros representantes internacionales.

El tema del encuentro será "Niños, tecnología y educación en situaciones de conflicto".

El papel de Melania Trump como primera dama, que durante el primer mandato de su marido fue discreto, se ha ido incrementando desde que el líder republicano tomó posesión hace algo más de un año para un segundo periodo presidencial.

Melania Trump ha publicado un libro de memorias que ofrece un relato de su vida desde su infancia en Eslovenia, donde nació, hasta su experiencia en la Casa Blanca.

Y también ha estrenado este año un documental que lleva su propio nombre, producido por Amazon Studios y dirigido por Brad Ratner, en el que básicamente se muestra cómo fue su vida durante los días previos a la última investidura de su marido.

La exmodelo también ha actuado como mediadora para liberar a niños presuntamente secuestrados durante la invasión rusa de Ucrania y devolverlos a sus respectivos países.