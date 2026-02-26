Mercado de la cosmeética crece en Rusia hasta un 40 % pese a la guerra y peor economía

Los rusos se sometieron el año pasado a 11,4 millones de inyecciones en el sector de la belleza y a 23,1 millones de procedimientos de cosmética con aparatos especializados, sostiene el diario ruso, lo que significa un aumento interanual del 32 % y 40 %, respectivamente.

El volumen de mercado de la cosmética con aparatos especializados sumó 244.800 millones de rublos, mientras que la inyectable asciende a 59.000 millones.

El mercado había crecido hasta un 60 % en 2024, por lo que se aprecia una ralentización del crecimiento del sector.

Los expertos atribuyen la alta cuota de mercado de la cosmética con aparatos especializados a su amplia gama de servicios, donde los tratamientos con láser y el lifting por radiofrecuencia son los más populares, representando el 70 % de los procedimientos.

Además, estas técnicas son menos invasivas, sostiene Kommersant, aunque muchos de los pacientes se someten a procedimientos combinados.

Los expertos del mercado llaman la atención de una nueva categoría de clientes, aquellos que buscan corregir los resultados insatisfactorios de procedimientos cosmetológicos anteriores, que suelen ser pacientes de entre 45 y 55 años.

También son cada vez menos populares las inyecciones con ácido hialurónico, en sustitución de otras alternativas como el colágeno, el ácido succínico, ácido poliláctico y PDRN (un activo obtenido del esperma de salmón).

Aún así, los productos a base de ácido hialurónico representaron el 62 % del mercado de la biorrevitalización en términos monetarios.

"Hoy en día, el 'hipervolumen' que el ácido hialurónico puede crear en el rostro se ha convertido en una contratendencia, por lo que los pacientes se centran más en productos que proporcionen un efecto más natural", señala la presidenta de la junta directiva de la Asociación Nacional de Clínicas de Medicina Estética, Yulia Frangúlova, citada por el diario ruso.

El mercado ruso de la cosmética crece en un evidente empeoramiento de las condiciones económicas del país, cuyas autoridades han reconocido una desaceleración de los índices de crecimiento macroeconómico, pero que también se ha visibilizado en un fuerte incremento del coste de bienes, caída de consumo y de inversión tras cuatro años de guerra.