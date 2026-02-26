Merz concluye su viaje a China con foco en equilibrio comercial y tecnología

Antes de abandonar el país Merz defendió que la estrecha interconexión entre Alemania y China genera oportunidades, pero también riesgos, y subrayó que Berlín trabaja para reducir dependencias en cadenas de suministro, materias primas y productos clave.

"La competencia entre nuestras empresas debe ser justa: mediante transparencia, fiabilidad y reglas comunes", escribió el canciller en la red social X.

En la última jornada de su visita, Merz se desplazó a Hangzhou, capital de la provincia oriental de Zhejiang y uno de los principales polos tecnológicos del país, donde visitó la empresa Unitree Robotics, especializada en robots cuadrúpedos y humanoides, y mantuvo intercambios con compañías chinas vinculadas a sectores como la inteligencia artificial, la robótica y los vehículos de nueva energía.

El canciller viajó acompañado por una delegación de alrededor de 30 grandes empresas germanas, entre ellas Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Siemens o Bayer.

La visita se produce mientras Alemania registra un déficit comercial récord con China y crece en Berlín el debate sobre la exposición económica al mercado chino.

Antes de trasladarse a Hangzhou Merz visitó en Pekín la Ciudad Prohibida, donde dejó en el libro de honor un verso del poeta alemán Friedrich Schiller y expresó su deseo de que el Año del Caballo sea "un año de cooperación y desarrollo" entre ambos países.

Durante la jornada del miércoles en la capital del gigante asiático, Merz se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, quien afirmó que su país apoya una Europa "independiente y autosuficiente", entre tensiones comerciales entre Pekín y la Unión Europea.

El mandatario chino planteó que ambas partes actúen como "socios fiables", al tiempo que llamó a preservar la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro, en un momento en que Alemania afronta presiones económicas internas y un déficit presupuestario récord que ha reavivado el debate en Berlín.

Antes de verse con Xi, Merz se había reunido con el primer ministro chino, Li Qiang. Tras lo cual ambas partes presenciaron la firma de cinco acuerdos en ámbitos como la cooperación climática, la prevención de enfermedades animales y el comercio de productos avícolas.