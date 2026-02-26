México y EE.UU firman memorando para fortalecer cooperación en inteligencia financiera

A través de un comunicado, la dependencia informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de Estados Unidos acordaron colaborar para "fortalecer las capacidades institucionales" de ambos países en el análisis de flujos financieros "asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas".

El acuerdo, suscrito la semana pasada, contempla esquemas de colaboración y asistencia mutua, si bien no genera derechos u obligaciones jurídicas vinculantes, puntualizó Hacienda.

Además, busca "prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional".

Este memorando ocurre una semana después de que la UIF se uniera a las sanciones impuestas por Washington contra personas y empresas vinculadas a una red de fraude del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder, conocido como El Mencho, fue abatido recientemente en un operativo de las fuerzas especiales mexicanas en el estado occidental de Jalisco.