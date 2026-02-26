Milei promulga la ley de ratificación de Argentina al acuerdo Mercosur-UE

"El presidente Milei acaba de firmar el decreto promulgando la ley de aprobación del acuerdo Mercosur-UE, siendo el primer país del Mercosur en promulgarla", anunció el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de la red social X.

El pacto, que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados, fue aprobado este jueves por el Senado argentino, por 69 votos a favor y tres en contra.

Poco antes de que el Senado argentino ratificara el tratado, la Cámara de Representantes de Uruguay aprobó también de forma definitiva este jueves el acuerdo firmado por la UE y el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En Sudamérica, faltan Brasil y Paraguay, que están en el proceso legislativo para ratificar el pacto.

El Parlamento Europeo se encuentra a la espera de la definición del Tribunal de Justicia de la UE sobre la legalidad del acuerdo, pero la Comisión Europea (CE) podría decidir empezar a aplicarlo de forma provisional sin esperar a una votación en la Eurocámara.

Quirno afirmó que la promulgación de la ley por parte de Milei "permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del acuerdo Mercosur-Unión Europea".

Negociado durante 25 años por la UE y el mayor bloque suramericano, el pacto crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo: un mercado integrado por unas 700 millones de personas y con un peso del 30 % del PBI mundial y del 35% del comercio global, de acuerdo a datos de los Veintisiete.

El acuerdo, firmado por los dos bloques el pasado 17 de enero en Asunción, reglamenta el comercio de todo tipo de bienes y servicios.

En lo que se refiere a los bienes agrícolas -en los que los suramericanos son altamente competitivos- será liberado el 99 % de los intercambios, con la eliminación inmediata -una vez que entre en vigor el pacto- de aranceles para numerosos productos del Mercosur.

El bloque suramericano, a su vez, abre su mercado a los bienes industriales de la UE.