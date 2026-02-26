MiPymes de Bolivia logran intenciones de negocio para exportar 4 millones de dólares a UE

El proyecto fue financiado por la Unión Europea y ejecutado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana (AHK Bolivia) y la Fundación para el Desarrollo Forestal.

"El programa tiene el objetivo de crear empleos dignos, sostenibles en América Latina y bajo esa premisa darles la buena noticia de que las MiPymes bolivianas logran exportar con potenciales de negocio casi 4 millones de dólares a la Unión Europea", dijo la coordinadora del proyecto y subgerente del IBCE, María Esther Peña, en una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz.

Peña explicó que el resultado de esas negociaciones lleva consigo "un esfuerzo empresarial" en capacitaciones, asesoramiento técnico, publicaciones, plataformas inteligentes y, sobre todo, la guía para que nuestras MiPymes puedan internacionalizar los productos bolivianos hacia la Unión Europea".

"El proyecto Vía Verde está dejando un gran legado, pero un legado claro: empresas capacitadas, totalmente preparadas, competitivas pero sobre todo una plataforma inteligente demostrando que Bolivia sí puede competir globalmente", añadió Peña.

Por su parte, el representante del programa Al-Invest Verde en Bolivia, administrador del proyecto, Ricardo Tarabillo afirmó que son 200 empresas en Santa Cruz y otras 250 en el resto de Bolivia que se capacitaron y llegaron a esos negocios potenciales.

"El proyecto Vía Verde ha resultado una intervención estratégica y exitosa para fortalecer a las MiPymes agrícolas, pecuarias y forestales del país", indicó Tarabillo.

El programa Vía Verde cuenta con una plataforma digital para facilitar información estratégica y exportar al mercado de la UE en la que participan "más de 5.000 MiPymes del sector agrícola, pecuario y forestal boliviano" y emprendedores interesados en incursionar en el campo de la exportación.

El IBCE informó que los logros del proyecto Vía Verde serán presentados en Bruselas, Bélgica, "en la edición de cierre del evento insignia #CONEXIÓNVerde+, bajo el lema 'De la inversión a la transformación: alianzas que convierten el compromiso en impacto real', entre el 16 y 18 de junio de 2026".

"En Bruselas, corazón institucional de la Unión Europea, Vía Verde compartirá importantes hitos del proyecto: las empresas fortalecidas con la capacitación brindada; la socialización del espíritu de Al-Invest Verde, de encarar procesos productivos y de exportación sostenible; y, los posibles negocios a partir del proyecto, que evidencian cómo la Cooperación Internacional en Bolivia puede traducirse en empleos, competitividad sostenible y la generación de divisas", dice un comunicado oficial del IBCE.

La UE mantiene un programa de financiamientos y cooperación a Bolivia en diferentes campos como medio ambiente, energía , comercio, exportación antidroga, entre otros.