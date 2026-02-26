Muere un menor en la oleada de bombardeos israelíes contra el este del Líbano

"Los bombardeos israelíes de esta tarde en el Valle de la Bekaa causaron, como balance inicial, la muerte de un chico sirio de 16 años y heridas a un civil", informó en un breve comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) apuntó que los ataques también provocaron importantes daños materiales, que afectaron desde "casas y negocios en el área de Deir al Ahmar hasta mercados comerciales en la ciudad de Baalbek".

El medio estatal contabilizó varias rondas de bombardeos en las inmediaciones de las localidades de Hrabta, Budai, Shmustar, Beit Mchik, Nabi Chit y Hermel, mientras que el Ejército israelí anunció haber tenido como objetivo un total de ocho instalaciones de las Fuerzas Radwan, de Hizbulá.

El Valle de la Bekaa ya fue objetivo de una serie de acciones del mismo tipo el pasado viernes, cuando murieron diez personas y otras 25 resultaron heridas, casi todas en un edificio donde se encontraban varios integrantes del movimiento chií, entre ellos un comandante.

Los bombardeos de este jueves tienen lugar mientras el Gobierno libanés busca garantías de que el grupo no intervendrá en favor de su aliado Irán en caso de ataque estadounidense, lo que podría llevar a Israel a bombardear infraestructura en el Líbano, según advirtió el miércoles el ministro de Exteriores, Yusef Rayyi.