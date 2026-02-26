OCDE: Economía mexicana es resiliente en contexto de incertidumbre y tensiones comerciales

Cormann explicó que el estudio, que presentó junto con el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Edgar Amador, en el Palacio Nacional, destaca "prioridades clave" para salvaguardar la estabilidad macroeconomica y reforzar el crecimiento sostenible, entre ellas, reducir el déficit fiscal, la informalidad, impulsar la productividad, y avanzar "tanto en la adaptación como en la mitigación del cambio climático".

Según el informe, las políticas públicas "deberían centrarse en garantizar la sostenibilidad fiscal y acelerar el crecimiento mediante reformas que impulsen la productividad y reduzcan la informalidad".

El último estudio económico de la OCDE sobre México prevé que el PIB crezca un 1,4 % en 2026 y un 1,7 % en 2027, frente al 0,7 % registrado en 2025. Además, las previsiones indican que la inflación disminuirá hasta el 3,6 % en 2026 y el 3,2 % en 2027, un nivel cercano al punto medio del rango objetivo del banco central, situado en el 3 %.

En la presentación, Cormann reconoció el Plan México, un proyecto para potenciar inversiones de la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo calificó de un "programa transformador" para el país al tiempo que llamó a aumentar y mejorar la inversión en transporte y energía, lo cual consideró "esencial para reducir importantes cuellos de botella en las infraestructuras de México".

Explicó que dicho plan "está bien alineado" con las recomendaciones del estudio económico principalmente en las áreas de transformación digital y simplificación regulatoria y expresó su esperanza de que las recomendaciones de la OCDE "puedan potenciar aún más los impactos del plan en el desempeño de la economía mexicana".

El Plan México busca posicionar al país dentro de las primeras diez economías del mundo, al tiempo de aumentar la inversión privada hasta un 28 % en 2030.

En su turno, el titular de Hacienda de México, expuso que “México enfrentará un entorno global complejo desde una posición de estabilidad, credibilidad fiscal y transformación estructural”.

“Nuestra siguiente fase combinará disciplina económica con inversión estratégica, innovación tecnológica y mayor integración regional”, al tiempo que agradeció a la OCDE y Cormann por el estudio y “el diálogo permanente que fortalece nuestras políticas públicas”.

Cormann destacó que México posee un historial acreditado de “finanzas públicas saneadas” y que “la consolidación fiscal en curso debería mantenerse y la eficiencia del gasto debería reforzarse para salvaguardar el margen fiscal destinado a inversiones clave en educación y digitalización”.

Además, dijo que se requieren “reformas ambiciosas” para sentar las bases de un crecimiento más sólido y resiliente a largo plazo, “incluidas reformas que promuevan la competencia en el sector de las telecomunicaciones para acelerar la digitalización, así como mejoras en el sistema educativo para fortalecer el desarrollo de habilidades y ampliar las oportunidades de empleo formal”.

Sobre la consolidación fiscal, Cormann dijo que debe ser "gradual y sostenida", con un enfoque "más estratégico de la planificación y priorización del gasto debería sustentarse en un marco fiscal de mediano plazo más sólido" .

Mientras que la transformación digital "tiene el potencial de estimular la inversión y la productividad necesarias para impulsar el crecimiento".