Once países usarán sus fondos europeos para ayudar a abortar, según "My Voice, My Choice"

La Comisión Europea descartó hoy crear un fondo específico para este fin, como le habían pedido las impulsoras de esta iniciativa y había respaldado el Parlamento Europeo, pero recalcó que cualquier país puede usar recursos comunitarios para reembolsar a una mujer los gastos del tratamiento o incluso del viaje, en el caso de que se vea obligada a desplazarse para sortear una prohibición.

En una rueda de prensa, la portavoz de la iniciativa, Nika Kovac, dijo que cuentan con que once países respondan positivamente a esta idea, que es voluntaria: España, Eslovenia, Francia, Estonia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Luxemburgo, Rumanía, Austria y Polonia.

Fuentes de Moncloa han confirmado que "España usará la vía que se habilite para ello, comprometida con el acceso efectivo al derecho al aborto".

Kovac aseguró que la respuesta de la Comisión no se trata de "la victoria que querían", ya que no crea un fondo nuevo ni supone dinero fresco, pero sí es una victoria porque "por primera vez confirma de manera inequívoca que el dinero europeo puede usarse para garantizar el acceso a un aborto seguro", ya que es "una cuestión de salud pública y justicia social".

"Siempre tuvimos claro que queríamos más", reconoció Kovac, que estimó que harán falta entre tres y siete millones de euros anualmente para garantizar el acceso seguro al aborto a los miles de mujeres que no pueden acceder a él por cuestiones geográficas, económicas o legales.