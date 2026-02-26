ONG independientes confirman nuevo feminicidio en Cuba y elevan a siete el total en 2026

La víctima es Yaimée Carrazana Herrera, de 32 años, quien fue atacada por su expareja el 24 de febrero, y el suceso tuvo lugar en una calle de la ciudad de Santa Clara, en la provincia Villa Clara (centro).

Las activistas resaltan el hecho de que el hijo mayor de Carrazana "presenció el terrible ataque que terminó con la vida de su madre" y recomiendan que "reciba la atención necesaria para su recuperación".

Además, refieren el hijo y la hija de la víctima son menores de edad que no tienen relación con el agresor.

En su nuevo informe las ONG indican que sus observatorios de género están investigando tres posibles intentos de feminicidio y dos posibles feminicidios alertados en 2026.

Recuerdan que aún tienen pendientes de confirmar once posibles feminicidios, cuatro intentos de feminicidios y un asesinato de hombre por motivos de género de 2025.

De acuerdo con datos recopilados por EFE a partir de los registros de ambas organizaciones, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas; un análisis basado en las cifras de estas plataformas indica que el 81 % de los agresores eran parejas de las mujeres asesinadas y que cinco de los feminicidas tenían antecedentes penales o habían sido denunciados previamente por la víctima antes de cometer el crimen.

Las activistas han insistido en reclamar "una ley integral de violencia de género, refugios para mujeres en riesgo, protocolos de protección, datos oficiales transparentes y políticas públicas efectivas de prevención".

También abogan por que se declare un "estado de emergencia por violencia de género" en la isla.

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y los medios oficiales no reportan los casos de violencia machista ni emplean el término feminicidio, pese a que desde el Gobierno se ha hablado de "tolerancia cero".

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales de noviembre una oficina en La Habana para atender y asesorar jurídicamente a víctimas de violencia machista en Cuba.

El Gobierno cubano ha confirmado que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas. Asimismo, en 2023 se registraron 110 víctimas de la violencia machista.

Además se aprobó un sistema nacional de "registro, atención, seguimiento y monitoreo" de la violencia machista en el país y anunció el lanzamiento de la campaña "No más", enfocada en la prevención y respuesta a la agresividad contra las mujeres.