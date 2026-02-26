ONU alerta del reclutamiento de menores por el narco y de infiltración en puertos europeos

En el informe anual de la Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE), publicado este jueves en Viena, Europa aparece como un mercado tan rentable como complejo, ya que produce, importa y redistribuye estupefacientes.

El valor minorista del mercado de las drogas en los países de la Unión Europea (UE) rondó los 31.000 millones de euros en 2021, según la estimación más reciente citada por la JIFE, que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales contra las drogas.

Los millonarios beneficios del narcotráfico alimentan una competencia feroz entre organizaciones criminales que se traduce en un aumento de la corrupción, la violencia y el blanqueo de capitales.

"Entre enero de 2019 y junio de 2024 se incautaron más de 1.826 toneladas de drogas en puertos marítimos europeos o con destino a ellos, y la cocaína representó el 82 % (1.487 toneladas) de ese volumen", señala el informe.

En los puertos de Amberes (Bélgica) y Róterdam (Países Bajos) hubo más incautaciones en ese tiempo y ambos parecen ser clave para la llegada en grandes contenedores con cocaína, una droga que tiene en Europa su principal mercado.

La JIFE advierte de indicios de infiltración en los servicios logísticos portuarios, aunque sin aportar más datos, una dinámica que eleva el riesgo de corrupción y de violencia en entornos donde se cruzan la economía legal y los flujos ilegales.

"La magnitud de este tráfico, que se evidencia en un promedio de más de 0,5 toneladas de cocaína incautadas por envío, indica una infiltración significativa de los servicios logísticos portuarios por parte de redes criminales y plantea preocupaciones sobre la corrupción y la violencia en entornos portuarios", señala el informe.

"Para eludir los esfuerzos intensificados de las autoridades de aplicación de la ley en los principales centros (portuarios), los traficantes han diversificado continuamente las rutas, incluso utilizando puertos secundarios más pequeños y adaptando su modus operandi", agrega el documento.

Recuerda el impacto social del narcotráfico, con mayor violencia, corrupción y blanqueo, que erosionan la economía legal y minan la confianza en las instituciones.

Y, como indicador especialmente preocupante, la JIFE señala el aumento del reclutamiento de menores por parte de redes criminales.

"Una tendencia preocupante reportada en toda la región es el aumento del reclutamiento de menores por parte de redes criminales para diversas actividades ilícitas, incluida la fabricación y el tráfico de drogas", señala el informe.

El documento describe a Europa como una región que es tanto origen como tránsito y destino de drogas.

La producción interna está muy extendida, especialmente la de cannabis, con cultivos que se realizan en gran medida en interiores.

El informe advierte de que la producción de drogas sintéticas en Europa se expande y se diversifica, con laboratorios que van desde pequeños espacios hasta tamaños industriales que abastecen el mercado interno y la exportación, lo que eleva los riesgos por la variedad y potencia de las sustancias.

En ese sentido, aunque el fentanilo no tiene mucho impacto en Europa, el documento alerta sobre otros opioides sintéticos más potentes, como los nitazenos.

La elevada potencia de estas sustancias sintéticas, hasta 30 veces más fuertes que el fentanilo, eleva el riesgo de sobredosis con cantidades muy pequeñas y su expansión afecta especialmente a los países bálticos.