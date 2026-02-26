ONU llama a la "moderación" mientras se investiga operativo de Cuba contra lancha de EEUU

"El secretario general siempre ha destacado la importancia de la moderación para evitar cualquier escalada de tensiones, y esto es muy importante en un momento como este", declaró Pichón en la rueda de prensa del portavoz del secretario general de Naciones Unidas en la que compareció virtualmente desde La Habana.

El coordinador no quiso confirmar ni desmentir detalles respecto al incidente y aseguró que "las autoridades competentes" están llevando a cabo "investigaciones que se ajustan al derecho internacional".

Aun así, aseguró que hasta la fecha no se ha producido ningún cambio en la situación humanitaria de Cuba, que empeora día a día por el bloqueo de petróleo que recrudeció el presidente Donald Trump hace un mes.

Según confirmó el Ministerio del Interior de Cuba (Minint), la Tropa Guardafrontera disparó contra una lancha rápida procedente de EE.UU., lo que dejó cuatro tripulantes muertos y seis heridos. De acuerdo con la versión oficial, la embarcación no obedeció la orden de alto en aguas territoriales cubanas y abrió fuego contra una unidad policial.

Las autoridades cubanas indicaron, además, que todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó este jueves que su país "no agrede ni amenaza" pero que sí se defiende ante las agresiones.

"Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional", avanzó.