Órgano electoral de Perú señala a Gobierno de no atender presupuesto extra para elecciones

Perú tendrá este año elecciones generales, en abril, con una eventual segunda vuelta presidencial en junio, además de elecciones regionales y municipales en octubre próximo.

El JNE aseguró en un comunicado que esta situación fue expuesta mediante un oficio enviado el pasado 19 de febrero a Balcázar, quien asumió el cargo la semana pasada tras la destitución por el Congreso del legislador derechista, José Jerí.

Añadió que el Ejecutivo comunicó un esquema de asignación que solo comprende un primer monto de 114 millones de soles (33,9 millones de dólares) y otros 100 millones de soles (29,7 millones de dólares) en una segunda etapa.

"Esta distribución fraccionada impide contar con los recursos de manera oportuna. El JNE advierte que los procesos de ejecución no admiten demoras, puesto que el sistema electoral depende de un financiamiento inmediato y suficiente", alertó.

El JNE indicó que también permanece un saldo pendiente de 189 millones de soles (56,2 millones de dólares) y que ese monto "es indispensable" para completar la financiación mínima operativa de los comicios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El organismo explicó que la demanda adicional se requiere para la instalación y funcionamiento oportuno de los Jurados Electorales Especiales (JEE), el despliegue logístico y jurisdiccional a nivel nacional y la contratación de personal para fiscalización electoral y soporte operativo.

El avance del cronograma electoral "exige iniciar de inmediato procesos de contratación e implementación territorial", ya que cada fase del proceso "tiene fechas estrictas que no permiten reprogramaciones", enfatizó.

Los comicios generales en Perú se celebrarán el 12 de abril para elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia y sus dos Vicepresidencias, un Congreso con 130 diputados, un Senado con 60 integrantes y 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, el 7 de junio habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes presidenciales con más votos válidos.

Por su parte, las elecciones regionales y municipales fueron convocadas para el 4 de octubre próximo y en ellas se elegirá a 25 gobernadores y sus vicegobernadores, 442 consejeros regionales, 196 alcaldes y 1.714 regidores (concejales) de provincias, así como a 1.694 alcaldes y 9.036 regidores de distritos de todo el país.