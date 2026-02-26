Pakistán confirma el ataque de los talibanes y amenaza con una respuesta "inmediata"

"El régimen talibán calculó mal y abrió fuego no provocado en numerosos lugares (...) sus fuerzas están recibiendo un castigo en los sectores de Chitral, Khyber, Mohmand, Kurram y Bajaur", informó el Gobierno de Pakistán en un breve comunicado.

Fuentes de seguridad paquistaníes informaron a EFE de que sus tropas han lanzado un contraataque masivo para repeler la "agresión no provocada" de los talibanes, quienes horas antes habían anunciado la captura de 15 puestos militares y de varios soldados paquistaníes vivos.

"Las fuerzas del régimen talibán están recibiendo su castigo en los sectores de Chitral, Khyber, Mohmand, Kurram y Bajaur", señalaron fuentes oficiales, asegurando que la respuesta ha destruido ya varios puestos y equipos del lado afgano.

La confirmación de Islamabad llega tras una serie de ataques nocturnos coordinados por los talibanes.

El portavoz principal de Kabul, Zabihullah Mujahid, sostuvo que sus unidades de élite han logrado penetrar en territorio controlado por Pakistán como represalia por bombardeos previos.

"Muchos soldados han muerto y varios de ellos han sido capturados vivos", aseguró Mujahid, un extremo que las fuentes de seguridad paquistaníes califican de "error de cálculo" por parte del régimen afgano.

Según fuentes militares en Islamabad, el contraataque de precisión ha logrado destruir escondites de los talibanes en sectores como Arandu y Tirah Khyber, forzando la huida de los combatientes a los que Pakistán denomina "Khawarij" (renegados).

"Las fuerzas de seguridad están dando una respuesta adecuada a la agresión con toda su fuerza", subrayaron estas fuentes, confirmando que la situación ha derivado en enfrentamientos a lo largo de la Línea Durand, la frontera de facto entre ambos pa[ises.

Este enfrentamiento es la culminación de una semana de tensión, iniciada por bombardeos paquistaníes del pasado fin de semana que, según Kabul, causaron la muerte de civiles y que Islamabad justifica como operaciones contra el terrorismo transfronterizo.

Con el contraataque de hoy, Pakistán advirtió de que "tomará todas las medidas necesarias" para proteger su integridad territorial.