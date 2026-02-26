Panamá espera normalizar pronto el manejo de contenedores en dos puertos cerca del Canal

Se trata de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), dos de los cinco que hay en torno al paso navegable y que en el 2025 movieron 2,67 millones y 1,21 millones de contenedores, respectivamente, lo que en conjunto representa el 38 % del total del sistema portuario panameño.

Ambas terminales fueron tomadas el pasado 23 de febrero por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que ese mismo día entregó su operación transitoria, por hasta 18 meses, a APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y Terminal Investment Limited (TiL), el brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC), respectivamente.

Las autoridades panameñas han explicado que escogieron a APM Terminal porque más del 80 % de los contenedores que se mueven en Balboa son de Maersk y a TiL porque el más del 90 % de la carga que pasa por Cristóbal es de MSC, y la idea es mantener la cadena de suministros intacta.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó este jueves que ambos puertos, que suspendieron operaciones mientras se concretaba una transición de sistemas de gestión, "avanzan rápidamente hacia la normalización, con las dos empresas de amplia trayectoria trabajando eficientemente y con los trabajadores comprometidos".

Así, el jefe de Estado hizo, durante su conferencia de prensa semanal, un "pedido especial a todos" los involucrados en la transición para que se trabaje "las 24 horas del día (...) para poder agilizar tanto las importaciones como las exportaciones que son fundamentales para la actividad económica".

"Yo creo que con que, de viernes a domingo o a lunes, trabajemos de noche, vamos a poner todo el manejo de contenedores de los puertos al día", afirmó el jefe de Estado panameño.

El Canal de Panamá ha dicho que opera de forma normal y segura mientras los puertos de Balboa y Cristóbal, que no forman parte del de la vía acuática ni administrativa ni operativamente, están en proceso de cambio de operador.

La administración del Canal afirmó que "se mantienen comunicaciones con las entidades del Gobierno central para las operaciones de los buques que arriben a dichas terminales portuarias".

El Canal de Panamá, de 82 kilómetros, conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos en 170 países. Sus principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón.