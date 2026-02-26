Películas de siete países latinos competirán en el festival francés Cinélatino 2026

El festival se abrirá el 20 de marzo con las proyecciones de 'Chicas tristes', filme mexicano de Fernanda Tovar sobre dos amigas adolescentes que a la vez son rivales en su equipo de natación, y la 'road movie' cómica también mexicana de Celso García 'La delgada línea amarilla', que sigue a cinco hombres que son contratados para pintar las rayas de una carretera.

La clausura, también fuera de concurso, será el 28 de marzo con 'Belén', de la argentina Dolores Fonzi.

El principal galardón del festival, el del mejor largometraje de ficción, se lo disputarán once películas, como la chilena 'Cuerpo celeste' (Nayra Ilic García), la ecuatoriana 'Hiedra' (Ana Cristina Barragán) o las brasileñas 'Ela foi ali guardar o coração na geladeira (Cristiane Oliveira y Gustavo Galvão) y 'Nosso segredo' (Grace Passô).

Bolivia estará representada por 'La hija del cóndor' (Álvaro Olmos Torrico), Uruguay por 'Un cabo suelto' (Daniel Hendler) y Argentina por 'Hijo mayor' (Cecilia Kang).

Pero el país con más opciones de premio será México, con cuatro películas en competición: 'El jardín que soñamos', de Joaquín del Paso; 'La reserva', de Pablo Pérez Lombardini; 'Moscas', de Fernando Eimbcke, y 'Vainilla', de Mayra Hermosillo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La categoría documental descubrirá cintas de Brasil, Perú, Argentina, México, Colombia y Ecuador, mientras que en la de cortometrajes se añadirán países como Cuba, Costa Rica o Haití, sin representación en otras secciones.

El foco sobre la industria cinematográfica de México como país de honor permitirá ver en Toulouse títulos como 'El espinazo del diablo' o 'El laberinto del fauno', del oscarizado realizador mexicano Guillermo del Toro, además de otras películas que tuvieron a Bertha Navarro como productora.

Creado en 1989 para tender puentes con el otro lado del Atlántico, el festival Cinélatino se ha convertido en una de las grandes citas europeas dedicadas íntegramente al cine latinoamericano y este 2026 celebra su edición número 38.

En total, proyectará 90 títulos y celebrará un centenar de encuentros entre público y profesionales de la industria.

El año pasado, la gran ganadora del festival fue 'Querido trópico', de la panameña Ana Endara.