Pentágono presenta un ultimátum a Anthropic con fecha límite este viernes, según CBS

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fijó la noche de este 27 de febrero como fecha límite para que la compañía otorgue el uso legal de su tecnología de IA o se enfrente a la pérdida de su negocio con el Ejército estadounidense, de acuerdo a fuentes familiarizadas con la negociación que hablaron con la televisora.

Los términos de la última oferta no fueron revelados, pero suponen una presión a la tecnológica que recibió un contrato de 200 millones de dólares del Pentágono en julio para desarrollar capacidades de IA que impulsarían la seguridad nacional de Estados Unidos.

Pero se han presentado desencuentros. Según CNBC, la compañía busca garantías de que sus herramientas no se utilizarán para elaborar armas autónomas ni espiar a estadounidenses. Por su parte, El Pentágono quiere utilizar la IA de Anthropic en "todos los casos de uso legal".

Incluso, el Ejecutivo estadounidense estaría considerando invocar la Ley de Producción de Defensa para que Anthropic se adhiera a lo que busca el ejército, según las fuentes citadas por CBS News.

Las tensiones entre el Ejército estadounidense y la compañía se habrían incrementado por el uso de Claude, el modelo de IA de la tecnológica, en la operación para capturar al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de la asociación de Anthropic con la firma de software de IA Palantir, según medios.

Anthropic ha solicitado repetidamente a funcionarios de defensa que acepten restricciones que impidan a Claude realizar vigilancia masiva de estadounidenses, detallaron las fuentes a CBS.