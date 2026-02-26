Perú entrega los restos óseos de 17 víctimas asesinadas durante el conflicto armado

Los hechos incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos violentos (con armas de fuego, objetos punzocortantes o contundentes) ejercidos por miembros de la Marina de Guerra del Perú, agentes del Ejército del Perú, terroristas de Sendero Luminoso e integrantes de comités de autodefensa.

El conflicto interno que enfrentó al Estado peruano con los movimientos subversivos de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), de ideología maoísta y marxista, respectivamente, dejó alrededor de 69.000 muertos entre 1980 y 2000, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

El Ministerio Público detalló este jueves en un comunicado que los restos de las víctimas fueron hallados en fosas comunes tras diferentes matanzas ocurridas en 1983, 1984, 1985 y 1993, por parte de ambos bandos del conflicto.

La entrega se efectuó el miércoles en la basílica catedral Santa María de Ayacucho con la asistencia de autoridades fiscales, religiosas y los familiares de los fallecidos, que ahora, tras el trabajo de identificación, podrán enterrar a sus allegados.

La restitución se efectuó en el contexto de diez investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre los años 1980 y 2000 en las provincias de Huanta, La Mar, Fajardo y Huancasancos.