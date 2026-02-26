Mundo
26 de febrero de 2026 - 22:10

Perú expresa su solidaridad y condolencias a Brasil por decenas de víctimas tras lluvias

Imagen sin descripción

Lima, 26 feb (EFE).- El Gobierno de Perú expresó este jueves su solidaridad y sus condolencias a Brasil por las decenas de víctimas mortales y los graves daños que han dejado hasta el momento las lluvias que caen en el sureste del país vecino.

Por EFE

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en la red social X que Perú lamenta "profundamente la pérdida de vidas humanas y los cuantiosos daños generados por las intensas lluvias registradas en el estado de Minas Gerais".

"El Perú extiende sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas en este difícil momento", añadió.

El número de víctimas mortales causado por las lluvias torrenciales que afectan al sureste de Brasil aumentó a 59 en Minas Gerais, mientras que los equipos de rescate buscan a 15 desaparecidos, según datos oficiales divulgados este jueves.

El temporal empezó el lunes y causó deslizamientos de tierra, graves inundaciones que anegaron barrios enteros y daños estructurales en infraestructuras.

Las lluvias causaron nuevas inundaciones y derrumbes en la mañana de este jueves, por lo que alrededor de 4.700 habitantes de las localidades de Juiz de Fora y Ubá tuvieron que abandonar sus hogares y están alojados en refugios temporales y casas de familiares.