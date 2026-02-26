Poder Judicial iraní amenaza con acciones legales contra universitarios que han protestado

“Corear ciertos lemas, realizar determinadas acciones y ofender los símbolos y la bandera de Irán en un centro académico y por parte de un estudiante no son aceptables”, advirtió el jefe del Poder Judicial de Irán, Golamhosein Mohseni Eyei, durante un acto en la provincia de Alborz (norte) el miércoles por la noche, informó la agencia Mehr.

Eyei dijo que la Justicia ya ha insistido a los Ministerios de Ciencia y de Salud en que controlaran las protestas en las universidades, adoptando medidas preventivas y activando los comités disciplinarios en los centros.

“Esperamos que, si se ha cometido un delito en el entorno universitario, los responsables pertinentes informen a la justicia para que adopte las medidas correspondientes; de lo contrario, en virtud de nuestra obligación legal, intervendremos personalmente y, naturalmente, el costo será mayor”, advirtió.

Al menos 12 universidades de Teherán, Mashad e Isfahán han sido escenario de protestas desde el sábado pasado, en las que se han coreado consignas como “Muerte a Jameneí” o lemas promonárquicos como “Yavid sah” (“Viva el sah”) y “Esta es la última batalla, Pahlaví volverá”.

Ante la ola de protestas estudiantiles, el ministro de Ciencia, Investigación y Tecnología, Hosein Simai Sarraf, advirtió ayer que las clases presenciales podrían suspenderse en caso de que se produzcan “insultos, agresiones verbales o violencia física”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hoy jueves y mañana viernes no hay clases al ser el fin de semana iraní.

Mientras tanto, el diario reformista Shargh reportó el miércoles que varias universidades de Teherán han prohibido la entrada en los campus a al menos 180 estudiantes por su participación en las protestas “contraria a las normas educativas y disciplinarias”, por lo que han sido citados por los comités disciplinarios de los centros educativos.

Las protestas estudiantiles se reanudaron el sábado, en el primer día de clases del nuevo semestre académico, en medio de enormes tensiones militares con Estados Unidos, que ha desplazado a Oriente Medio una gran fuerza armada para presionar a Irán a cerrar un acuerdo nuclear.

Irán fue escenario en enero de movilizaciones callejeras contra la República Islámica, las cuales fueron sofocadas tras una violenta represión estatal que causó, según el balance oficial, 3.117 muertos, aunque organizaciones opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., cifran en más de 7.000 los fallecidos y continúan verificando más de 11.700 posibles muertes, mientras estiman unos 53.000 arrestos.