Presidente de Panamá pide a su homólogo de Costa Rica una reunión para agilizar frontera

El "ánimo sincero pero determinado" de la cita, en la que también ha pedido la presencia de la mandataria electa, Laura Fernández, es "ver cómo destrancamos Paso Canoas, que no puede seguir siendo lo que es hoy: fila de mulas (camiones articulados) esperando hasta que a alguien le dé la buena gana de abrirlas o de darle paso, la burocracia entre Aduanas y Migración, eso tiene que desaparecer".

"¿Cómo se va hacer para hacerlo de manera segura y confiable? Bueno para eso es la reunión, pero quiero lanzarle ese reto a mi amigo y presidente saliente y a la nueva presidenta para reunirnos, porque Paso Canoas sigue siendo un problema bilateral (...) no puede seguir Paso Canoas siendo un obstáculo para el desarrollo", declaró Mulino este jueves durante su conferencia de prensa semanal.

Además, anunció que seguramente en diciembre Panamá inaugurará en su lado de esta frontera un nuevo puesto aduanero binacional, un proyecto que quedó abandonado por anteriores administraciones, y que del lado costarricense ya está en funcionamiento.

El proyecto de la aduana binacional "lo vamos a terminar y todo eso es desarrollo y avanzar", agregó.

Autoridades de Costa Rica y Panamá inauguraron en febrero de 2024 en el lado costarricense del Centro de Control Integrado Paso Canoas, una instalación de 14.000 metros cuadrados levantada con la idea de agilizar los trámites y el movimiento de los alrededor de 200 camiones de carga y 800 personas que diariamente cruzan la frontera desde suelo panameño, según se informó entonces.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paso Canoas es una aduana neurálgica, puesto que por ella pasa la carga que llega a Panamá a través del Canal interoceánico y de la Zona Libre de Colón (ZLC) para ser comercializada en toda Centroamérica, así como parte de la producción de la región para exportación.