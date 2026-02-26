Próxima reunión Ucrania-EE.UU.-Rusia será “lo más probable” en Abu Dabi, según Zelenski

“Lo más probable, la próxima reunión será en los Emiratos, concretamente en Abu Dabi. Contamos con que sea a principios de marzo”, dijo en su discurso a la nación Zelenski, que explicó también que habló varias veces durante el día con sus dos emisarios Rustem Umérov y David Arajamia y también con los enviados de Washington Steve Witkoff y Jared Kushner.

Junto con otros enviados de Kiev, Umérov y Arajamia se reunieron este jueves en Ginebra con Witkoff y Kushner para preparar la próxima reunión a tres en la que también estarán los rusos y hablar del acuerdo económico Ucrania-EE.UU. con el que Kiev quiere asegurarse inversiones y apoyo estadounidense en la posguerra.

Zelenski no hizo referencia a lo que se habló en la reunión sobre este acuerdo económico.

El presidente ucraniano insistió en la necesidad de que Ucrania reciba cuanto antes garantías de seguridad en firmes, y volvió a abogar por una reunión “a nivel de líderes” con el presidente ruso, Vladímir Putin, para avanzar hacia la paz.

“Los líderes deciden las cuestiones claves”, dijo Zelenski, que añadió que esto es especialmente cierto en un “régimen personalista” como el ruso.

Zelenski lleva meses invitando a Putin a una reunión en persona a la que según el líder ucraniano podrían asistir también el presidente de EE.UU., Donald Trump, u otros dirigentes que han mediado entre ambos bandos como el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Putin ha dado hasta ahora largas a la invitación de Zelenski, que en su discurso a la nación de este jueves volvió a reprochar a Rusia su supuesta falta de interés en poner fin a la guerra y pidió más presión al Kremlin para que acepte bajar las armas.