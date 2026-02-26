Registran un sismo de magnitud 3,4 en una provincia del sur de Ecuador

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 05:21 hora local (10:21GMT) a 2,81 grados de latitud sur y a 78,52 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 14 kilómetros y a 26,56 kilómetros de Paute.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.