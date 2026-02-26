Ricky Martin presentará en abril su extenso repertorio en Argentina, Paraguay y Uruguay

Así lo confirmó este jueves la productora Piano Piano en un comunicado en el que detalló que el show en Montevideo será el 7 de abril en el estadio Antel Arena, el de Asunción el 10 en el Jockey Club y el de Buenos Aires el 18 en el Campo de Polo.

El texto detalla también que el listado de canciones está pensado como "un viaje emocional y festivo por lo mejor de su inmenso reportorio musical".

De acuerdo con esto, quienes acudan al show podrán escuchar algunos de sus clásicos como 'Livin’ la Vida Loca', 'She Bangs' o 'María', así como nuevas canciones como 'Vente Pa’ Ca' o 'La Mordidita'.

"Esta nueva gira se presenta como una verdadera celebración del legado, la vigencia artística y la constante evolución de una de las figuras más influyentes e insustituibles de la música latina a nivel mundial", sentencia el comunicado.

El pasado 15 de febrero, una semana después de participar en el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl, el cantante acudió a los desfiles de las escuelas de samba del carnaval de Río de Janeiro.

"Brasil es mi casa. Amo su música. Amo su cultura. Seguramente fui brasileño en otra vida", afirmó el cantante en declaraciones que concedió a una red de televisión desde el palco de uno de los eventos.

Con más de tres décadas de trayectoria, Ricky Martin es una de las figuras más influyentes de la música global. Ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo, obtenido múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y es reconocido no solo por su impacto artístico sino también por su labor filantrópica.