Rusia aboga por liberación "inmediata" de Maduro y su esposa

"Seguimos de cerca la situación en torno al así llamado juicio en Estados Unidos contra el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, y exigimos su liberación inmediata", señaló la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

Esta no es la primera vez que Moscú insta a Estados Unidos a liberar a Maduro. Otro llamamiento similar fue el que Exteriores ruso hizo a principios de febrero y poco después del apresamiento del líder bolivariano, considerado uno de los principales aliados de Moscú en América Latina.

Hace unas semanas, el expresidente ruso, Dmitri Medvédev, opinó que es muy probable que Maduro fuese indultado.

Mientras tanto, las autoridades rusas levantaron este martes la recomendación de no viajar a Venezuela por motivos de seguridad.