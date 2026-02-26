Rusia anuncia el canje de cadáveres de mil soldados ucranianos por 35 rusos

Medinski, quien participó el pasado año en tres rondas de negociaciones con Kiev y volvió a encabezar los diálogos de paz en Ginebra este mes, informó del canje a través de Telegram.

El anterior canje tuvo lugar hace casi un mes, el pasado 29 de enero, cuando Rusia entregó mil cadáveres ucranianos y recibió 38 rusos.

En octubre pasado rusos y ucranianos efectuaron un intercambio similar en el que la parte rusa entregó mil cadáveres de ucranianos y recibió los restos de 31 soldados rusos.

En línea con lo acordado en Estambul, a mediados de 2025 Moscú y Kiev efectuaron varios intercambios de cadáveres de militares caídos en combate, en el marco de los cuales Rusia habría entregado en torno a 10.000 cuerpos de ucranianos y recibido cerca de 200.

Esta proporción ha sido explicada por expertos con el avance ruso en el frente, que -aunque lento- no permite a los ucranianos recoger a sus caídos en acción.