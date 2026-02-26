Rusia ataca las ciudades de Kiev, Krivi Rig, Zaporiyia y Járkov

En la capital, el bombardeo ha causado daños materiales en tres distritos, sin que de momento se conozcan víctimas, según informó el alcalde, Vitali Klichkó.
En Krivi Rig, una ciudad industrial situada en la región de Dnipropetrovsk del centro-este de Ucrania, una persona ha resultado herida por el impacto de un dron de ataque Shahed ruso-iraní en un edificio residencial.
Por lo que respecta a Zaporiyia, una urbe del sureste de Ucrania que está cerca del frente, unos 500 edificios residenciales se han quedado sin calefacción debido al ataque ruso, según han informado las autoridades locales.
Por último en Járkov, la administración militar regional ha informado de 14 heridos en la ciudad y la región homónima de la que es capital.