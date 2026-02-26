Rusia bloqueará por completo Telegram a comienzos de abril, según medios

Según el digital RBC, que cita dos fuentes próximas al Kremlin, la decisión es definitiva.

Las autoridades justifican la medida por el deseo de minimizar los casos de reclutamiento de personas para cometer distintos delitos que se realizan a través de esa popular aplicación, dice RBC.

A la vez, Telegram continuará aún funcionando en el frente, según el mismo medio, ya que es utilizado por militares rusos.

Esta semana, varios medios rusos informaron sobre la apertura de una causa penal contra el dueño de Telegram, Pável Dúrov, por presunta "contribución al terrorismo".

El propio Dúrov tachó el caso penal de un "triste espectáculo" y acusó a las autoridades rusas de censurar la libertad de expresión.

La Justicia rusa exige a Telegram que localice a los servidores que guardan los datos de los usuarios, lo que pondría en peligro la privacidad de los internautas.

Este jueves, el regulador de las comunicaciones ruso, Roscomnadzor, dejó sin comentarios las informaciones sobre el próximo bloqueo de Telegram y remitió a un comunicado anterior en el que avisaba de que continuaría ralentizando el funcionamiento del servicio de mensajería si este seguía sin cumplir la legislación local.

La ralentización de Telegram, cuyo público en este país se estima en unos 100 millones de personas, comenzó en febrero y siguió al bloqueo de WhatsApp, otrora el servicio de mensajería más popular en Rusia.