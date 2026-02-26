Rusia no extraditará a los extranjeros que firmen un contrato con sus Fuerzas Armadas

El proyecto de ley introduce una nueva cláusula en el artículo 464 del Código Penal ruso sobre los motivos para la denegación de la extradición.

Según la norma, la entrega de una persona a otro país para su procesamiento penal o la ejecución de una sentencia estará prohibida si el individuo presta o ha prestado servicio por contrato en las Fuerzas Armadas rusas u otras formaciones militares.

Las autoridades rusas aseguraron el pasado enero que solo en 2025 más de 422.000 personas firmaron contratos con el Ejército para marcharse a combatir al frente.

El grueso de los firmantes son rusos y no se conoce la cifra exacta de extranjeros, procedentes de varios países del mundo.

A la vez, los medios independientes rusos señalan que los escándalos en torno al reclutamiento de extranjeros han obligado a las Fuerzas Armadas a cesar la contratación de nacionales de algunos países africanos, árabes y latinoamericanos, entre otros.