Rusia reconoce un ataque masivo en Ucrania en represalia por los bombardeos de Kiev

"Esta noche, en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra la infraestructura civil en Rusia, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, tanto terrestres como aéreas, así como drones de ataque, contra instalaciones militares e industriales ucranianas, la infraestructura energética utilizada por las fuerzas de Kiev y aeródromos militares", señala el comunicado castrense.

Según la nota, todos los objetivos del ataque "fueron alcanzados".

Este miércoles, dos personas murieron y otras seis resultaron heridas en las regiones fronterizas rusas de Bélgorod, Briansk y Kursk como consecuencia de ataques ucranianos.

Además, en la región de Smolensk fallecieron siete personas a causa de un ataque de Kiev a una planta química en la zona.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó previamente que Rusia había atacado anoche una decena de regiones ucranianas con un total de 420 drones y 39 misiles, once de ellos balísticos.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, sus defensas aéreas lograron interceptar 30 de los misiles, entre ellos cuatro misiles balísticos, y 374 de los drones.

Cinco misiles balísticos y 46 drones impactaron en 32 localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de proyectiles derribados en otros quince lugares de Ucrania.