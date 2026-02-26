Rusia y Bielorrusia profundizan asociación estratégica ante tensa situación internacional

"En la actual situación internacional, con una tensa situación sobre todo en las fronteras occidentales, es de importancia vital profundizar las relaciones de alianza y asociación estratégica", señaló durante su intervención en la sesión del Consejo Estatal Supremo de la Unión de Estados celebrado en el Kremlin.

El jefe de Estado bielorruso, que gobierna el país con mano firme desde hace tres décadas, señaló que "la situación geopolítica nos impone el reto de estar preparados para responder conjuntamente a cualquier desafío".

En particular, indicó que Moscú y Minsk llevan a la práctica el Acuerdo sobre garantías de seguridad" entre ambos países y recordó que en diciembre del año pasado, "tal y como fue acordado", los sistemas de misiles balísticos Oréshnik de fabricación rusa fueron emplazados en Bielorrusia.

"Colaboramos estrechamente en política exterior. La Directiva sobre Apoyo Mutuo y Cooperación en el Ámbito de la Justicia Internacional que firmaremos hoy será un paso importante para proteger nuestros intereses comunes y la integridad del derecho internacional y sus instituciones", sostuvo.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, recalcó que Moscú y Minsk trabajarán en conjunto para garantizar "la seguridad militar" de la Unión Estatal de Rusia y Bielorrusia.

El mandatario ruso recalcó que "el proceso de profundización de la integración entre nuestros dos Estados es lógico, natural y mutuamente beneficioso".

El anfitrión de Lukashenko llamó a su aliado a debatir "y aprobar decisiones realmente importantes, dirigidas al futuro desarrollo integral y el fortalecimiento de la cooperación de Rusia y Bielorrusia en las esferas de la política, la economía, el desarrollo social y humanitario".

En el Consejo, que estuvo precedido por una reunión de ambos mandatarios, también participan los primeros ministros de los dos países, así como los ministros de Exteriores de ambos países y representantes de los órganos legislativos de Rusia y Bielorrusia.