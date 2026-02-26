Rutte, sobre bloqueo húngaro de ayuda a Kiev: "Trato de ser útil en debates entre aliados"

"Hungría ha sido un valioso aliado de la OTAN durante más de 25 años y realiza contribuciones realmente importantes a nuestra seguridad común. Esa es la primera observación que quiero hacer", indicó Rutte en la sede de la Alianza Atlántica durante una rueda de prensa junto a la primera ministra de Lituania, Inga Ruginienė.

"Y luego, como saben, cuando hay debates en curso entre aliados, mi función no es hacer comentarios, sino tratar de ser útil en todo lo que pueda. Y no puedo decirles en qué consiste eso hasta que haya tenido éxito", agregó, sin dar más detalles.

El ex primer ministro neerlandés se manifestó así preguntado por si veía posibilidad de mediar en el bloqueo de Budapest no solo al préstamo multimillonario de la Unión Europea a Ucrania para 2026-2027, sino también al último paquete de sanciones contra Rusia por haber invadido el país.

"Vengo de un lugar, de un país que sufre la presión y las amenazas (de Moscú). Por eso comprendemos lo importante que es invertir en la victoria de Ucrania, lo importante que es detener la matanza de personas", indicó, por su parte, Ruginienė.

Enfatizó que "la Unión Europea tiene que encontrar la manera de llevar a cabo este tipo de decisiones, de hacerlas realidad", y agregó que "para nosotros no es aceptable que se suspenda este tipo de apoyo" a Kiev.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recientemente, Rutte medió entre otros dos aliados, Estados Unidos y Dinamarca, durante las tensiones por el interés del presidente estadounidense, Donald Trump, por hacerse con el control de la isla de Groenlandia, territorio autónomo dependiente de Copenhague.

El secretario general, que siempre ha apelado a la discreción cuando se producen roces entre aliados, logró en esa ocasión rebajar tensiones y, tras reunirse en Suiza con Trump, este anunció un marco de entendimiento sobre Groenlandia.

Preguntado además por la continuidad del apoyo de Washington a Europa, Rutte animó "realmente a los europeos a que dejen de preocuparse por Estados Unidos y a que hagan todo lo posible por aplicar, como está haciendo Lituania y, afortunadamente, como están haciendo la mayoría de los aliados en estos momentos, los compromisos que adquirimos en La Haya" para elevar el gasto militar.

"Eso nos hace fuertes y afianza aún más a Estados Unidos en la OTAN", agregó.

Sobre la nueva iniciativa 'Centinela del Ártico' ('Arctic Sentry'), con la que la Alianza quiere mejorar su posicionamiento en esa zona, Rutte destacó que "ahora tenemos un enfoque único para el Ártico, en el que los aliados sincronizan sus actividades, mejoran y amplían su presencia regular en toda la región".

"Se trata de reunir lo que ya tenemos y añadir, basándonos en una evaluación de las carencias, lo que aún necesitamos hacer", consideró, y puso de relieve la presencia de diferentes aliados en ejercicios que se llevan a cabo en la zona, como de España a través del Grupo Marítimo Permanente 1 de la OTAN.