Sánchez desmiente sufrir un enfermedad cardiovascular y habla de "bulo" de la derecha

"Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien. Queda Gobierno para rato", apostilla Sánchez en redes sociales en referencia a informaciones del medio Libertad Digital, que aseguró que estaba siendo tratado en el hospital Ramón y Cajal de Madrid.

"No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan", señala el jefe del Ejecutivo en X en alusión a los conservadores y la ultraderecha.

Y reitera: "La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública".

Fuentes del Gobierno ya habían desmentido esa información tras ser publicada, y Sánchez, en su mensaje, subraya que la derecha y la ultraderecha llevan anunciando el fin de su gobierno desde el primer día y ahora lo hacen difundiendo bulos sobre su salud.