"Seguridad de aeropuerto" para la 70 edición del festival de Eurovisión en Viena en mayo

Oliver Lingens, responsable de eventos en ORF, explicó en una rueda de prensa que ni los espectadores ni los voluntarios ni los empleados podrán llevar bolsos, mochilas y riñoneras al pabellón Wiener Stadthalle en la semana del evento.

En el pabellón, que tiene una capacidad para unas 15.000 personas, habrá máquinas de seguridad como en los aeropuertos y la policía austríaca, uniformada y de civil, patrullará en el interior y el exterior del lugar, también con perros.

El concepto de seguridad, elaborado por ORF y las autoridades de seguridad de Austria, tiene unas 400 páginas y contiene exhaustivos controles de cada uno de los empleados del evento.

Además, se instalarán unas 180 cámaras de seguridad para poder "ver cada rincón del pabellón", explicó el responsable de ORF, citado por la agencia de noticias austríaca APA.

También los hoteles que acogerán a las delegaciones participantes recibirán especiales medidas de seguridad, incluyendo cibernética.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Preguntado en la rueda de prensa si habrá medidas de seguridad adicionales para la delegación de Israel, el represente de ORF respondió: "Naturalmente, la seguridad de todas las delegaciones es de suma importancia para nosotros".

La participación de Israel ha provocado que cinco países, entre ellos España, Países Bajos e Irlanda, decidieran boicotear el festival en mayo, ya que acusan a ese país de crímenes de guerra en Gaza tras la ofensiva terrorista sin precedentes de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Los espectadores, cuyas entradas de acceso serán personalizadas, deberán calcular más tiempos de espera para acceder al pabellón, advirtieron los organizadores.

Si alguien lleva de todos modos una mochila o un bolso, se pondrán a disposición taquillas para guardar artefactos de todo tipo.

"Nuestro objetivo principal es garantizar un evento seguro y eso es algo que debemos y vamos a asegurar", afirmó Lingens.

Por otra parte, los fans del festival, ya registrados en la plataforma de Eurovisión, podrán adquirir el próximo 26 de marzo las últimas entradas disponibles para el evento.

Según ORF, se trata de contingentes de entradas que algunas delegaciones han ido devolviendo de los últimos meses, es decir, se trataría de unas pocas miles de unidades.