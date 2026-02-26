Tío de herido en operación en aguas cubanas dice en Miami que está en "shock"

Gabriel Azcora dijo a EFE que se trata del hijo de su hermano, quien aún vive en Cuba, que llegó hace unos cuatro años al condado Miami-Dade y se hospedó en su casa de Kendalll West por unos pocos meses.

Sin embargo, aseguró que desde hace años no sabía de él, que apenas conocía que tenía una compañía de limpieza de cristales.

El tío, que se enteró por EFE de la suerte de su sobrino, manifestó que no sabe nada de él ni de si estaba involucrado en temas políticos.

"Ay, mi madre, no un 'shock'", dijo a EFE en su vivienda de Kendall West.

Azcora, así como los otros nueve tripulantes de la lancha tenían intenciones de realizar una "infiltración con fines terroristas", según el Ministerio del Interior de Cuba, sin embargo el Gobierno de Estados Unidos, donde residían los diez tripulantes investiga el hecho.

Entre tanto, el único de los tres tripulantes fallecidos hasta ahora identificado por el gobierno cubano, Michel Ortega Casanova, era miembro del denominado Partido Republicano de Cuba y es descrito por allegados como una persona comprometida con la causa de la libertad en la isla, según información difundida por la plataforma Cuba Primero.

Por su parte, la organización Casa Cuba de Tampa declaró tres días de duelo y anunció que las banderas serán izadas a media asta en su honor.

Según la versión cubana, la embarcación -con matrícula de Florida (FL7726SH)- fue detectada cuando se aproximaba al Cayo Falcones, en Corralillo (Villa Clara), y al ser interceptada abrió fuego contra los efectivos militares, que respondieron a los disparos. El enfrentamiento dejó cuatro tripulantes muertos, seis heridos y un oficial cubano que requirió atención médica.

El jueves, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró que el Gobierno de Estados Unidos recopilará información propia para entender mejor el incidente, mientras que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció una investigación junto con autoridades federales.

Además de Azcorra Consuegra, entre los heridos fueron identificados Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez -incluidos previamente por el Gobierno en su lista de personas vinculadas a investigaciones por presuntos actos terroristas-, así como Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló y Cristian Ernesto Acosta Guevara, todos cubanos residentes en EE.UU., según Cuba.

Las autoridades informaron, además, de la incautación de fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos artesanales (cócteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.

También comunicaron la detención de Duniel Hernández Santos, a quien señalan como presunto colaborador encargado de recibir la infiltración armada. El incidente ocurre en un contexto de renovadas tensiones entre EE.UU. y Cuba luego de que Washington impusiera un asedio petrolero a la isla e instara a La Habana a alcanzar un acuerdo.