Transportistas de Ecuador no descartan nuevas protestas por guerra comercial con Colombia

"Esto nos ha generado una pérdida total y eso que recién entraron en vigencia los aranceles de Colombia. Si se viene el otro mes con un 50 % creo que el caos social por sí solo se va a venir. La necesidad va a hacer que protestemos frente al Gobierno", declaró a EFE Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado de la provincia de Carchi.

La guerra comercial entre ambos países inició el pasado 21 de enero, cuando Noboa anunció la imposición de una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos provenientes de Colombia, alegando una falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la frontera.

Colombia anunció una medida similar para 73 productos y cortó el suministro de electricidad a Ecuador, por lo que el Gobierno de Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos.

Los transportistas y comerciantes de ambos países hicieron una marcha pacífica en la frontera exigiendo la derogación de la medida, pero eso no fue un freno para que Colombia la pusiera en vigencia el pasado martes y que sumara una prohibición al ingreso por vía terrestre de determinados productos ecuatorianos como el arroz, camarón (langostino), banano y algunas hortalizas.

Por su parte, el Gobierno ecuatoriano anunció este jueves que desde el 1 de marzo el arancel subiría al 50 % "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia".

Bastidas aseguró que esta última medida es una "puñalada por la espalda" del Gobierno ecuatoriano, pues están muy afectados, especialmente después de que entró en vigor el gravamen y prohibición por parte de Colombia.

"Se ha reducido el trabajo en un 95 %. Ahora estamos perdiendo. Hay muchos transportistas que han sacado créditos en las instituciones financieras y no sé cómo van a pagar esas cuotas", lamentó.

El dirigente recordó que el pasado martes había quince vehículos pesados con arroz que debían pasar a Colombia, cada uno con unas 34 toneladas, pero tuvieron que regresarlas a las empresas. "Ha pasado lo mismo con el aceite de palma, están represados como unos diez o doce tanqueros", señaló.

Estas medidas, dijo, están impactando de manera directa a aproximadamente 3.000 familias de transportistas de Carchi, a las que se suman las que son parte de la cadena logística y productiva.

Y aseguró que el gremio se reunirá para tomar decisiones que los beneficien a ellos y a "todos los sectores del país". "No es solo en Carchi, la afectación es a nivel nacional", concluyó.