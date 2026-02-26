Tribunal alemán prohíbe clasificar ultraderechista AfD de extremista hasta la sentencia

El tribunal aceptó así en lo esencial la solicitud de medida cautelar contra la Oficina Federal de Protección de la Constitución (BfV) presentada por AfD en mayo pasado junto a la demanda por su clasificación.

Según argumenta el tribunal en un comunicado, aunque existe una "certeza suficiente" de que dentro de la AfD se desarrollan aspiraciones dirigidas contra el orden democrático liberal, el partido no se ve por ello marcado de tal manera "que se pueda determinar una tendencia fundamental anticonstitucional en su imagen general".

En mayo pasado, la BfV clasificó tras varios años de investigación a la AfD como "caso seguro de extremismo de derechas" al considerar probadas las sospechas de que la formación persigue objetivos contrarios al orden democrático liberal.

El partido ultraderechista presentó una demanda y una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Administrativo de Colonia al tener la Oficina Federal de Protección de la Constitución su sede en esa ciudad del oeste de Alemania.

Los servicios secretos del Interior se comprometieron entonces a no hacer uso de esa clasificación hasta que no se dirimiera la demanda de AfD ante el tribunal, que ha determinado ahora que la BfV deberá esperar hasta que haya una sentencia en la causa principal para la cual todavía no hay fecha.

"El fallo supone un importante éxito para el Estado de derecho y la equidad democrática. El tribunal ha dejado claro de forma inequívoca que no se dan los requisitos legales para tal clasificación", se congratularon los copresidentes de AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, en un comunicado.

"En una democracia, solo los votantes deciden quién puede participar en la competencia política", señalaron.

En un mensaje en X, Weidel agregó además que, con su fallo, el Tribunal Administrativo de Colonia "también ha puesto indirectamente freno a los fanáticos de la prohibición".