Trump promete a Mamdani la liberación inmediata de una estudiante detenida por ICE

En un mensaje en X, Mamdani aseguró que durante el encuentro le expresó a Trump su "preocupación" por la estudiante de Columbia Elaina Aghayeva, detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) horas antes, y que en una conversación telefónica posterior el presidente le ha asegurado que "será liberada de forma inminente".

La propia Universidad de Columbia informó que varios agentes migratorios habrían utilizado falsos pretextos para entrar a un edificio propiedad del campus y detener a Aghayeva.

Según The New York Times, Aghayeva, es una estudiante de último año del grado de Neurociencia y Ciencias Políticas que reside en EE.UU. con visado y que fue detenida en su apartamento, propiedad de la universidad.

En otra publicación en X, el regidor neoyorquino calificó de "productiva" la reunión que mantuvo con Trump, en la que aseguró que también hablaron sobre la construcción de viviendas en la ciudad más poblada de EE.UU..

"Espero con interés construir más viviendas en la ciudad de Nueva York", escribió Mamdani sin aportar más detalles y acompañando el texto con una foto en la que ambos aparecen en el Despacho Oval.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trata de la segunda reunión de ambos políticos desde que el demócrata ganó las elecciones a la alcaldía de Nueva York en noviembre y la primera desde que asumió el cargo en enero.

Aunque ambos se atacaron mutuamente durante meses, en su primera reunión del pasado noviembre ambos se mostraron muy cordiales y prometieron trabajar juntos.