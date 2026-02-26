Un arrestado por agredir a policías en multitudinaria batalla de nieve en Nueva York

"Esta mañana, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) arrestó a Gusmane Coulibaly, de 27 años, por agredir a nuestros agentes a principios de esta semana en el parque Washington Square. El Sr. Coulibaly había sido arrestado hace menos de tres semanas por un intento de robo en el sistema de transporte público", anotó en X el NYPD

Junto al mensaje, las autoridades publicaron una foto en la que se ve al joven afroamericano con una gran cantidad de nieve en las manos.

La policía dijo que aún busca a otras tres personas relacionadas con el incidente, que se viralizó en internet.

El lunes, tras una nevada de más de 24 horas en lo que fue el temporal más intenso para Nueva York desde 2016, cientos de personas se dieron cita a través de las redes sociales en el icónico Washington Square Park para participar en una batalla de bolas de nieve, algo que suele ser común después de una gran nevada.

En los vídeos difundidos en redes se puede ver cómo dos oficiales de la policía de Nueva York aparecen en la gran pelea de bolas y son atacados por una muchedumbre -entre ellos muchos adultos- con bolas de nieve.

En respuesta, los policías optaron por empujar a varios de los atacantes.

El NYPD informó que los dos agentes que aparecen en el video viral resultaron heridos en la cara y el cuello y fueron atendidos en el Hospital Northwell Greenwich Village por un hematoma en un ojo y dolores de cabeza.

Otros videos muestran situaciones similares después de que llegaran refuerzos al lugar.

Posteriormente, el Departamento de Policía de Nueva York publicó imágenes de cuatro personas buscadas en relación con el incidente.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió el martes que se "trate con respeto" a la policía de la ciudad después de que se viralizaran imágenes del incidente.

"He visto videos de niños lanzando bolas de nieve a agentes del NYPD en Washington Square Park", escribió en sus redes el alcalde progresista, quien explicó que los agentes "han estado en acción durante una tormenta de nieve histórica, manteniendo a los neoyorquinos seguros".

Este jueves, la Asociación de Detectives, el sindicato que sirve a 20.000 detectives de la ciudad de Nueva York, dijo en X: "Sorprendentemente, la persona arrestada por AGREDIR a agentes de policía NO es un "niño", señor alcalde, ¡y no es su primer encuentro con la ley!".