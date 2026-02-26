Un jurado en Texas descarta presentar cargos por muerte de estadounidense a manos de ICE

Según informaron medios locales, la oficina del fiscal de distrito del condado de Cameron dijo en un comunicado que un gran jurado decidió no presentar cargos, sin entrar en más detalles.

Ruben Ray Martínez falleció el 15 de mazo de 2025 a manos de un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), uno de los dos brazos operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una parada de tráfico en la isla de South Padre, al sur de Texas.

La muerte de Martínez no había sido reconocida hasta ahora por el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a ICE, hasta que la ONG American Oversight publicó la semana pasada documentos internos de la agencia sobre el incidente.

El Gobierno explicó entonces que Martínez intentó atropellar "intencionalmente" a uno de los agentes que detuvo su automóvil, lo que provocó que otro oficial disparara "tiros defensivos para protegerse a sí mismo, a sus compañeros agentes y al público en general".

Martínez iba en el carro con otro joven, Joshua Orta, quien falleció la semana pasada en un accidente de tráfico y había rechazado la versión del Gobierno en documentos que entregó a los abogados de la familia de Martínez.

Según Orta, Martínez recibió distintas instrucciones por parte de los oficiales y no intentó atropellar a ninguno de ellos, de acuerdo con el diario The Washington Post.

La muerte de Martínez es la tercera de un ciudadano estadounidense a manos de un oficial de inmigración que se hace pública durante el mandato del presidente Donald Trump.