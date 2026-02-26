Una huelga en Italia obliga a cancelar unos 300 vuelos en todo el país

La protesta se concentró en los aeropuertos de Roma Fiumicino, Milán Linate (norte) y Nápoles (sur) y, al ser estas las principales ciudades italianas, repercutió en otras bases nacionales.

Pese al paro, en el aeropuerto de Roma-Fiumicino no se registraron incidentes de gran relevancia ya que los pasajeros habían sido informados con antelación de posibles cambios y cancelaciones por las compañías y los gestores, según los medios italianos.

La compañía ITA Airways ha anunciado en un comunicado la cancelación del 55 % de sus vuelos programados para este jueves, unos 160 trayectos, mientras que la británica de bajo coste EasyJet también redujo su programación.

A la protesta se sumaron los trabajadores de la aerolínea Vueling con un paro parcial de cuatro horas, entre las 13.00 y las 17.00 hora local (12.00-16.00 GMT).

La huelga estaba prevista originalmente para el 16 de febrero pero fue pospuesta diez días por orden del ministro de Transportes, Matteo Salvini, para evitar que coincidiera con la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Con esta acción, las organizaciones sindicales italianas Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl T.A. y Anpac reclaman la renovación de los convenios colectivos y mejoras salariales, pero también rechazan el plan industrial de ITA, la antigua Alitalia.

Fuentes de Uiltrasporti explicaron a EFE que el plan industrial de ITA Airways contempla inversiones "insuficientes", por lo que exigieron actualizar un convenio caducado en diciembre de 2024, en un contexto donde el tráfico aéreo ya supera los niveles previos a la pandemia pero la inflación ha "erosionado" el poder adquisitivo.

Asimismo, los sindicatos denunciaron el bloqueo de la negociación colectiva de EasyJet, cuyo convenio expiró el pasado mes de septiembre.

Durante la jornada se respetaron las franjas de servicios mínimos garantizados por la normativa italiana, entre las 07.00 y las 10.00 (06.00-09.00 GMT) y entre las 18.00 y las 21.00 (17.00-20.00 GMT).

La movilización de este jueves es el preludio de un fin de semana complicado para la movilidad en Italia: a partir de mañana viernes, 27 de febrero, a las 21:00 hora local (20:00 GMT), comenzará una huelga nacional ferroviaria de 24 horas que afectará a los operadores Trenitalia, Italo y Trenord, y que se prolongará hasta la noche del sábado.