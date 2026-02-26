Universidad de Columbia denuncia que agentes federales mintieron para detener a un alumno

La presidenta interina del centro, Claire Shipman, indicó en un comunicado que los agentes entraron alrededor de las 6:30 hora local (11:30 GMT) al campus, ubicado en la parte alta de Manhattan.

"Según la información que tenemos en este momento, los agentes federales hicieron declaraciones falsas para poder entrar en el edificio con el fin de buscar a una 'persona desaparecida'", explicó Shipman.

La presidenta reiteró, además, que todos los agentes del orden público deben contar con una orden judicial o una citación para acceder a áreas no públicas de la institución, incluyendo viviendas, aulas y otras zonas que requieren acceso mediante la tarjeta CUID, de la que disponen estudiantes y personal del centro.

Shipman no entró en detalles sobre la persona detenida ni su paradero actual, pero dijo que la universidad está trabajando para recopilar más información, ponerse en contacto con la familia del arrestado y proporcionarle asesoramiento legal.

Desde las protestas universitarias propalestinas que tuvieron lugar en 2024, el campus de Morningside Heights, en Manhattan, cuenta con personal de seguridad en sus puertas y los estudiantes deben mostrar su tarjeta de la universidad o pasarla por un lector para ingresar a las instalaciones.

La entrada de personas ajenas al centro solo se permite si estas reciben la invitación de un estudiante y rellenan un formulario con sus datos personales.

El año pasado, el activista y exalumno de origen palestino Mahmoud Khalil fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el edificio en el que residía, que pese a estar localizado fuera del campus era propiedad de la Universidad.

Khalil se enfrenta ahora a una posible deportación a Argelia o Siria después de que un juez considerara que el joven omitió información en su solicitud de residencia.

El palestino fue uno de los líderes del grupo estudiantil Columbia University Apartheid Divest, que organizó acampadas y protestas en el campus para exigir un alto el fuego en Gaza y que la universidad retire inversiones vinculadas con Israel.