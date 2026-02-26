Universidad de Columbia denuncia que agentes federales mintieron para detener a una alumna

La presidenta interina del centro educativo, Claire Shipman, indicó en un comunicado que los agentes ingresaron alrededor de las 6:30 hora local (11:30 GMT) al apartamento de la detenida, ubicado en la parte alta de Manhattan.

"Según la información que tenemos en este momento, los agentes federales hicieron declaraciones falsas para poder entrar en el edificio con el fin de buscar a una 'persona desaparecida'", explicó Shipman.

La presidenta reiteró, además, que todos los agentes del orden público deben contar con una orden judicial o una citación para acceder a áreas no públicas de la institución, incluyendo viviendas, aulas y otras zonas que requieren acceso mediante la tarjeta CUID, de la que disponen estudiantes y personal del centro.

Según The New York Times, que cita un mensaje difundido por amigos de la arrestada a la Asociación Americana de Profesores Universitarios, la persona detenida es Ellie Aghayeva, una estudiante de último año del grado de neurociencia y ciencias políticas.

De acuerdo con el Times, Aghayeva reside en Estados Unidos con visado y fue detenida en su apartamento, propiedad de Columbia, de la calle 121, muy cerca del campus de la universidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su perfil de Instagram, donde publica videos sobre su vida universitaria y cuenta con 100.000 seguidores, Aghayeva difundió una imagen en sus historias en la que aparece sentada en un vehículo y con la frase: "El DHS me ha detenido ilegalmente. Por favor, ayuda".

Según un asambleísta estatal citado por el Times, los agentes federales se presentaron en el edificio como oficiales del Departamento de Policía.

Shipman dijo que la universidad está trabajando para recopilar más información, ponerse en contacto con la familia de la arrestada y proporcionarle asesoramiento legal.

Desde las protestas universitarias propalestinas que tuvieron lugar en 2024, el campus de Morningside Heights, en Manhattan, cuenta con personal de seguridad en sus puertas y los estudiantes deben mostrar su tarjeta de la universidad o pasarla por un lector para ingresar a las instalaciones.

La entrada de personas ajenas al centro solo se permite si estas reciben la invitación de un estudiante y rellenan un formulario con sus datos personales.

El año pasado, el activista y exalumno de origen palestino Mahmoud Khalil fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el edificio en el que residía, que pese a estar localizado fuera del campus era propiedad de la Universidad.

Khalil, que participó en las protestas por Gaza en el campus, se enfrenta ahora una posible deportación a Argelia o Siria después de que un juez considerara que el joven omitió información en su solicitud de residencia.