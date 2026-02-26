Unos 90.000 ucranianos, la mayoría militares, están desaparecidos, según Kiev

Según indicó en un artículo publicado por el medio 'Ukrainska Pravda', la mayoría de quienes han sido inscritos en este registro son integrantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

La mayoría de los soldados considerados desaparecidos por un largo tiempo han muerto en el frente o han sido capturados por Rusia.

La última cifra oficial de soldados ucranianos muertos en la guerra, ofrecida por el presidente Volodímir Zelenski a principios de este mes, cifraba el número de caídos en 55.000.

Zelenski también dijo recientemente que había en cautiverio ruso 7.000 prisioneros de guerra ucranianos. El presidente ucraniano estimó el número de soldados rusos cautivos en Ucrania en unos 4.000.