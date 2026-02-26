Wall Street abre en terreno mixto tras caída de Nvidia pese a publicar sólidos resultados

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 197 puntos, hasta los 49.679 enteros; el selectivo S&P 500 perdía un 0,22 %, hasta las 6.930 unidades, y el tecnológico Nasdaq restaba un 0,52 %, hasta 23.030 enteros.

Tras el cierre de la Bolsa de Nueva York del miércoles, varias compañías relacionadas con la IA presentaron resultados. Entre ellas, la empresa líder en el sector, Nvidia, que cerró el ejercicio fiscal 2026 (sigue su propio calendario) con un beneficio de 120.067 millones de dólares, un 65 % más que el ejercicio anterior.

El fabricante de chips estadounidense registró unos ingresos acumulados de 215.938 millones de dólares, también un 65 % más interanual, y de nuevo con los centros de datos como motor.

Aun así, sus acciones caían un 2,8 % al inicio de la jornada bursátil.

Salesforce, clave en el desarrollo y adopción de la IA en empresas, también presentó resultados mejores de lo esperado. Sus títulos subían un 1,5 % a la apertura.

Por otro lado, los accionistas siguen pendientes de la batalla por la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) entre Netflix y Paramount Skydance (PSKY), que presentó una oferta mejorada este jueves.

Además, PSKY informó de un aumento del 10 % en sus ingresos en el último trimestre a través de sus servicios de plataformas, pero una caída del 5 % en los ingresos por televisión.

Sus acciones subían un 5,41 % esta mañana.

Las de Netflix, pendiente del siguiente movimiento, crecían un 1,38 % tras una jornada al alza. Y las de Warner se mantenían estables.