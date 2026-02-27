A Mélenchon le llueven las acusaciones de antisemitismo por jugar con el nombre de Epstein

Mélenchon se defendió de esos reproches, que le llegaron de todo el arco parlamentario e incluso del presidente francés, Emmanuel Macron, y aseguró que no había ninguna intención en sus palabras de hacer un comentario antisemita.

En el origen de todo está un fragmento de unos pocos segundos durante el mitin que el jueves por la noche dio en Lyon el líder de La Francia Insumisa (LFI), cuando se detuvo en la pronunciación de Epstein, sobre si había que pronunciarlo así o como 'Epstin', "más a la rusa".

Entre las reacciones que eso provocó, Macron colgó esta mañana en su cuenta de X un discurso sobre el antisemitismo que había hecho hace una quincena de días, en el que denunciaba "el antisemitismo de extrema izquierda que quiere sustituir la lucha de clases por una supuesta lucha de razas con amalgamas espeluznantes".

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, fue más lejos y cargó contra unas declaraciones que calificó de "abyectas" y contra la "ambigüedad" de Mélenchon, del que dijo que actúa como otras personalidades públicas conocidas también por jugar con el discurso antisemita.

También denunciaron las palabras del líder de la izquierda radical responsables políticos de los otros partidos de izquierda, como los socialistas, los ecologistas y los comunistas.

Mélenchon replicó en su cuenta de X insistiendo en que lo que hizo en el mitin fue "ironizar sobre la voluntad de querer hacer con (la pronunciación) 'Epstin' un nombre para 'rusificar' el problema" y se quejó de la "consternante reacción de los que ven ahí antisemitismo".