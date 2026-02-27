Aceite, carne, madera y lana: primeros productos uruguayos que irán a la UE sin aranceles

En una rueda de prensa, Lubetkin detalló que, de igual forma, el país suramericano comenzará a recibir fruta fresca de contraestación que no afectará la producción local.

"Empezamos la carrera para ver cuándo se transforma esta resolución en una resolución activa. Es importante que la opinión pública tenga claro que va a entrar a funcionar en el primer día del segundo mes, una vez que la documentación nuestra sea aceptada", señaló el canciller, quien añadió que seguramente sea en mayo.

Lubetkin puntualizó también que luego se irán eliminando de forma gradual otros aranceles "de millones y millones de dólares" que se pagan en este momento.

La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó este jueves el acuerdo UE-Mercosur, con lo que el país suramericano lo ratificó formalmente y se convirtió en el primero en hacerlo, luego de que el miércoles recibiera también el visto bueno de la Cámara de Senadores.

En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur, tras completar su ratificación Argentina y Uruguay.

La política alemana recordó que, en enero, el Consejo Europeo facultó a la Comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la primera ratificación por parte de un país del Mercosur.

"Esto para nosotros no solamente es importante porque se activa lo que he señalado anteriormente, sino que esta provisoriedad que va a continuar hasta tanto el Tribunal de Justicia falle y entonces se reactive la discusión en el Parlamento, va a quitar muchos miedos al ciudadano europeo. En estos meses van a ver que nos favorece a todos", dijo Lubetkin.

Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores apuntó que la discusión de las cuotas comenzará en marzo con la reunión del Consejo del Mercado Común y allí iniciará la discusión para ponerse de acuerdo.

"Siempre nos pusimos de acuerdo en todo, nos pondremos de acuerdo en esto también", concluyó Lubetkin, quien recordó que el presidente Yamandú Orsi dialogará en los próximos días con von der Leyen.